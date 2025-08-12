تنسيق الثانوية العامة للعام الجاري 2025 .. شوف هتدخل ايه بمجموعك ده!

يبحث آلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تنسيق الثانوية العامة للنظام الحديث والقديم وازدادت عمليات البحث أيضًا عن كليات تقبل من 65٪ خاصًة في ظل المنافسة المرتفعة على كليات القمة، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 التي أظهرت تفاوت في الدرجات بين الشعب المتنوعة ومع ترقب بدء تنسيق المرحلة الأولى يبدأ الطلاب الحاصلين على مجموع 60٪ و 70٪ في البحث عن كافة البدائل المناسبة في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا.

تنسيق الثانوية العامة

جاءت الحدود الدنيا لتنسيق الثانوية العامة للنظام القديم العام الماضي 2024 كما يلي:

وصل الحد الأدنى لتنسيق شعبة علمي علوم للقبول في الجامعات 2024 بنسبة 90.48٪ أي 371 درجة.

بينما وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2024 علمي رياضة 357 درجة أي بنسبة 87.07٪.

بلغ الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024 أدبي 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29٪.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المتوقعة للمرحلة الأولى علمي وأدبي 2025

جاءت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى النظام الحديث كما يلي:

التنسيق المتوقع للمرحلة الأولى لشعبتي علمي علوم ورياضة

من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى لكلية الطب البشري ما بين 91٪ حتى 92.3٪ على عكس العام الماضي.

يتراوح الحد الأدنى لطب الأسنان ما بين 90.5٪ حتى 91٪.

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الصيدلة يتراوح ما بين 89٪ حتى 89.5٪.

قد يتراوح مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى بكلية الهندسة ما بين 83٪ حتى 84.2٪.

التنسيق المتوقع للمرحلة الأولى لشعبة الأدبي