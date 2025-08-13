جدول مباريات الدوري المصري بالتفصيل 2025-2026 .. اعرف مواعيد مباراة الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق الدوري الممتاز الموسم الجديد، وسوف يستمر الدوري بنفس الشكل العام الموسم الماضي وبعدها سوف يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كما تم الإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا العام.

الدوري المصري

هناك بعض التفاصيل التي تخص الدوري المصري الممتاز التي سوف يقام خلال أيام، وهذه التفاصيل هي

موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز المقبل يوم 8 من شهر أغسطس.

سوف يشهد الموسم الجديد المشاركة 21 فريقا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

تم اعتماد قرعة الدوري المصري للنسخة 67 في يوم الأحد المقبل في مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر مشروع الهدف.

سوف يقام الدوري المصري الممتاز على نظام المرحلتين، والمرحلة الأولى تأتي بنظام الدوري في دور واحد.

يتم تقسيم الفرق بعدها إلى مجموعتين وهي مجموعة البطولة ومجموعة الهبوط.

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز

تم الإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز وهذا الجدول متمثل في الآتي