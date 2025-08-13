خطوات تثبيت تردد قناة dazn الرياضية الجديد .. شجع فريقك المفضل بكل سهولة

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة dazn العالمية على القمر الصناعي استرا والقمر الصناعي هوت بيرد، وذلك لأن هذه القناة تحتضن البث المباشر للمواجهة المنتظرة بين برشلونة وإف سي سيول، ولطالما برزت dazn كقناة رائدة خاصًة بعد تغطيتها الاستثنائية لبطولة كأس العالم للأندية ورغم انتشار الشائعات عن توفر تردد لها على القمر الصناعي نايل سات إلا أن إدارة القناة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار والقناة لا تتوفر إلا على القمر الصناعي استرا وهوت بيرد.
تردد قناة dazn
تردد قناة dazn على مختلف الأقمار الصناعية القمر الصناعي استرا وهوت بيرد:
قناة dazn على القمر الصناعي استرا
- تردد القناة: 11054.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
- معدل ترميز القناة: 29900.
قناة dazn على القمر الصناعي هوت بيرد
- تردد القناة: 11054.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
- معدل ترميز القناة: 29900.
خطوات ضبط تردد قناة dazn على جهاز الاستقبال
يمكنك ضبط تردد قناة dazn على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية التوجه إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.
- النقر على خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على أيقونة “إدخال تردد جديد”.
- تحديد القمر الصناعي الذي تريد ضبطه على جهاز الاستقبال “نايل سات أو عرب سات”.
- إدخال بيانات القناة المطلوبة وهي: تردد القناة واستقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- النقر على زر “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “حفظ” ويتم تنزيل القناة على الجهاز ضمن القنوات الموجودة.