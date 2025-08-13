خطوات تثبيت تردد قناة dazn الرياضية الجديد .. شجع فريقك المفضل بكل سهولة

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة dazn العالمية على القمر الصناعي استرا والقمر الصناعي هوت بيرد، وذلك لأن هذه القناة تحتضن البث المباشر للمواجهة المنتظرة بين برشلونة وإف سي سيول، ولطالما برزت dazn كقناة رائدة خاصًة بعد تغطيتها الاستثنائية لبطولة كأس العالم للأندية ورغم انتشار الشائعات عن توفر تردد لها على القمر الصناعي نايل سات إلا أن إدارة القناة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار والقناة لا تتوفر إلا على القمر الصناعي استرا وهوت بيرد.

تردد قناة dazn

تردد قناة dazn على مختلف الأقمار الصناعية القمر الصناعي استرا وهوت بيرد:

قناة dazn على القمر الصناعي استرا

تردد القناة: 11054.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 29900.

قناة dazn على القمر الصناعي هوت بيرد

تردد القناة: 11054.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 29900.

خطوات ضبط تردد قناة dazn على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة dazn على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: