الاجواء الشتوية على الأبواب .. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي

ينتظر المواطنون في مصر موعد انتهاء التوقيت الصيفي للعودة إلى التوقيت الشتوي الذي يتوافق مع ساعات النهار خلال فصل الخريف والشتاء ويعد هذا التغيير جزءا من نظام سنوي تتبعه الدولة لتحقيق أقصى استفادة من ضوء الشمس وترشيد استهلاك الطاقة ومن خلال هذا المقال نوفر لكم التفاصيل.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة لتعود البلاد إلى التوقيت الشتوي وكان التوقيت الصيفي قد بدأ يوم الجمعة 25 أبريل وتم خلاله تقديم الساعة ستين دقيقة لزيادة ساعات النهار ومن الجدير بالذكر أنه يساهم التوقيت الصيفي في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال زيادة ساعات الاستفادة من ضوء النهار كما يساعد في خفض الضغط على شبكات الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة في المؤسسات والمنازل ويؤدي ذلك إلى توفير جزء من النفقات العامة المرتبطة بإنتاج الكهرباء.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

الهدف الأساسي من التوقيت الصيفي هو تقليل استهلاك الكهرباء من خلال تقليص الاعتماد على الإضاءة في المساء وذلك عبر استغلال ضوء النهار لفترة أطول ومع اقتراب نهاية شهر أكتوبر تتراجع ساعات النهار تدريجيا مما يجعل العودة إلى التوقيت الشتوي أكثر ملاءمة للحياة اليومية ومن الجدير بالذكر أنه بعد العودة إلى التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر سيستمر العمل به حتى آخر أسبوع من شهر أبريل من العام التالي حيث تبدأ دورة جديدة من التوقيت الصيفي طبقا للخطة السنوية المعتمدة