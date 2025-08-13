بعد تطبيق الحد الأدنى للاجور .. موعد صرف المرتبات لشهر أغسطس وقيمتها للموظفين 2025

ينتظر الموظفون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتباتهم لشهر أغسطس 2025 خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة ويتساءل الجميع عن موعد وكيفية ومكان صرف الرواتب لضمان تنظيم أفضل وتلبية احتياجاتهم المعيشية ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم الموعد بالتفصيل.

موعد صرف المرتبات

تم الإعلان رسميا أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 سيبدأ من يوم الأحد 24 أغسطس ويستمر لعدة أيام لاحقة لضمان تنظيم عملية الصرف ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تنظيم الصرف حسب الجهات الحكومية حيث تبدأ بعض الوزارات في الصرف من يوم 24 أغسطس 2025 في حين أن باقي الجهات تتوزع على الأيام التالية 25 و26 و27 وحتى 28 أغسطس لتجنب الازدحام وضمان التيسير على المستفيدين

أماكن صرف الرواتب

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال كل ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك

كما يمكن الصرف عبر فروع البنوك نفسها

يتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات إضافة إلى استخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري.

الاستعلام عن صرف الرواتب

يمكن للموظفين الدخول إلى المواقع الرسمية للوزارات أو الهيئات التابعين لها حيث توفر هذه الجهات خدمة إلكترونية لمعرفة موعد صرف المرتب وقيمته ويتم ذلك عبر تسجيل الدخول برقم البطاقة القومية أو الكود الوظيفي كذلك توفر البنوك المرتبطة ببطاقات صرف الرواتب خدمات الاستعلام عن المرتب سواء من خلال تطبيقات الهاتف الخاصة بالبنك أو عبر ماكينات الصراف الآلي التي تعرض الرصيد مباشرة بعد إدخال البطاقة وكلمة السر