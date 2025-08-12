بداية العد التنازلي على موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس بالزيادة الجديدة 2025

ينتظر جميع المواطنين مستفيدي برنامج تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس تزامنا مع تطبيق الزيادة الجديدة التي تم تفعيلها هذا الشهر وقد يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية والقدرة على تلبية الاحتياجات الضرورية.

موعد صرف تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر اغسطس من هذا العام في الموعد التالي

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة المقبل سوف يكون في يوم الجمعة الموافق 15 من أغسطس هذا العام وأن جميع المستفيدين سوف يحصلون على الصرف بلا استثناء في ذلك الموعد.

كما أكدت أن المستحقات المالية تتم عادة في يوم 15 من كل شهر ميلادي جديد ما لم يوافق إجازة أو عطلة رسمية.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة شهريا بكل سهولة وهذه الشروط تكون كالآتي