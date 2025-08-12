أكواد فري فاير غير مستعملة .. 12 كود هيغير حياتك وهتاخد مكافآت كتير

يسعى العديد من لاعبي فري فاير إلى الحصول على اكواد فري فاير المجانية التي تمنحهم محتويات مميزة داخل اللعبة، مثل الجواهر والعناصر النادرة دون الحاجة إلى الدفع، حيث تزايد الفعاليات الرسمية والتحديات الموسمية التي تطلقها شركة Garena، وأصبحت هذه الأكواد متاحة بشكل أكبر، حيث يوفر للاعبين تجربة بسيطة وآمنة وخالية من التعقيدات.

أكواد فري فاير غير مستعملة

هناك العديد من أكواد فري فاير الغير مستعملة ومن أهم هذه الاكواد داخل اللعبة ما يلي

كود الملابس الحصرية: FFBC-HGSD-XSAQ

كود المظلة المجانية: FFAC-VKPE-Y

كود سلاح سيد العقول: RP4T-XG29-EXSJ

كود القنبلة اليدوية: FFBC-VHGSD-XSAQ

كود الجواهر المجانية: FFFIC-RF85-4MZT

كود السكنات والأحجار: f2pss-adfr-oabg-1wes

كود الأدوات والدروع: RP4T-XG29-EXSJ

كود المكافآت العشوائية: FBSH-ARE1–0RBU

كود المسدس المجاني: FFAC-VKPE-Y

كود الرصاصة المميزة: FFAC-VKPE-Y

كود جلد التنين: AWTY-BVA1-KJHY-7HVN

كود بندقية السكن: YAPQ-SSRU-EYVD

كود القبعة الأنيقة: FFBC-VHGSD-XSAQ

كود القناع المميز: FFAC-VKPE-Y987

نصائح مهمة لضمان الأمان أثناء استبدال الأكواد

توجد مجموعة من النصائح لعبة فري فاير التي تعمل على حماية حسابك وتتجنب الوقوع في فخ المواقع الاحتيالية الغير رسمية، ومن أهم هذه النصائح ما يلي