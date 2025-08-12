مواصفات عالمية .. apple iphone 17 pro max موعد نزوله واسعاره في السوق

أعلنت شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة والتي تحمل اسم آيفون 17 برو ماكس حيث تم إصداره بمعالج قوي ومظهر جديد وقدرات داخلة مميزة ومواصفات عالية وتصوير الفيديوهات والصور بجودة عالية، كما أن يتمتع بسرعة الشحن في مدة قليلة وهو يأتي في ظل منافسة شديدة بين كبار صانعي الهواتف الذكية في العالم ومن المتوقع إصداره في شهر سبتمبر القادم من العام الحالي.

apple iphone 17 pro max

توجد عدة مزايا متنوعة يتمتع بها هاتف آيفون 17 برو ماكس عن غيره من سلسلة الهواتف الأخرى، وهذه المزايا تتمثل في الآتي:

معالج الهاتف قوي من النوع a19 pro.

يدعم خاصية الشحن السريع.

حجم البطارية كبير.

حجم الشاشة كبير.

مقاوم للماء والأتربة.

يحتوي على شاشة أوليد القوية وتصل قياسها إلى 6,9 إنش.

دقة الصور عالية.

يدعم جافا.

يحتوي على معالج قوي سداسي النواة.

يتوفر الهاتف بلون تيتانيوم أسود وتيتانيوم ابيض وتيتانيوم ازرق وتيتانيوم طبيعي.

تصوير الفيديوهات بجودة عالية.

تم إصداره بسعة تخزين مختلفة.

عيوب هاتف ايفون 17 برو ماكس

على الرغم من وجود المزايا الممتازة التي توجد في ذلك الهاتف إلا أنه لديه بعض العيوب المختلفة ومنها ما يلي:

لا يدعم مستشعر التقارب البصري.

لا يحتوي على منفذ 3,5 ملم لسماعات الأذن.

لا يمكن تشغيل كارت ميموري لزيادة مساحة الهاتف.

سعر هاتف ايفون 17 برو ماكس

يصل سعر سلسلة هاتف آيفون 16 الجديد إلى الآتي: