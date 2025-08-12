رسميًا .. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري بعد رفع الحد الادنى للاجور 2025

انتهت وزارة المالية من مراجعة مرتبات شهر أغسطس الجاري بالزيادة الجديدة المقررة تمهيدا لضخ الأموال إلى البنوك لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهذه الزيادة تصل إلى 1100 جنيه للدرجة الوظيفية الأدنى وهي الدرجة السادسة من درجات السلم الوظيفي.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس
تم الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة المقررة، وهذا الموعد هو:
- تبدأ عملية صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الأحد 24 من أغسطس.
- يستمر الصرف لمدة خمسة أيام على أن ينتهي في يوم 26 من نفس الشهر.
- توجد زيادة آلية ثابتة تصل إلى 1100 جنيه لأدنى درجة وظيفية.
- يمكن صرف مستحقات العاملين من أماكن الصرف وفقا للمواعيد المعلنة.
جدول مرتبات شهر أغسطس 2025
تم الكشف عن جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة المقررة من شهر أغسطس الجاري بدء من الدرجة الممتازة وحتى الدرجة السادسة، وهذا الجدول يتمثل في الآتي:
- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها يصل الحد الأدنى بعد الزيادة إلى 13800 جنيه بدلا من 12200 جنيه.
- الدرجة العليا سوف يتم صرف الراتب الخاص بها بالزيادة بقيمة 11800 جنيه بدلا من 10200 جنيه.
- درجة مدير عام يتم صرف راتب 10300 جنيه بدلا من 9200 جنيه بعد الزيادة الجديدة المقررة من شهر يوليو.
- الدرجة الأولى يصل قيمة الراتب الخاص بها إلى 9800 جنيه بدلا من 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية يصل قيمة الراتب إلى 9800 جنيه بدلا من 8200 جنيه.
- الدرجة الثالثة يصل قيمة الراتب إلى 8000 جنيه بعد أن كانت 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة يصل الراتب إلى 7300 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الخامسة يصل الراتب إلى 7100 جنيه بعد أن كانت 6500 جنيه.
- الدرجة السادسة تصل إلى 7100 جنيه بالزيادة الجديدة المقررة من تلك الشهر بدلا من 6000 جنيه.