اجازه المولد النبوي الشريف.. موعد الإجازة مدفوعة الأجر كامل

زادت معدلات البحث بشكل كبير من قبل الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025، بالإضافة إلى الموعد سيوافق يوم الخميس 12 من شهر ربيع الأول الموافق 4 سبتمبر 2025، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بموعد الصرف خلال السطور التالية.

موعد اجازه المولد النبوي الشريف

وبناءً على أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف عن عام 2025 سيكون يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، وبالتاريخ الهجري الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1447 هـ، بحيث تكون إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالدولة، وعليه فإنه يتحصل على عطلة نهاية الأسبوع يومين الجمعة والسبت، أي بما يُشير لـ 3 أيام متتالية، على أن يتحصل الموظفين على رواتب ومستحقات هذه الإجازات دون أي نقص في ذلك.

إجازة المولد النبوي الشريف مدفوعة الأجر

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف من ضمن الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة أي “العام والخاص”، وبناءً على أحكام قانون العمل لرقم 12 عن عام 2003، وعليه فإن كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة ملزمة بدفع المستحقات المالية الخاصة بهذه الإجازة، بما يتحصل عليها العاملين دون مواجهة أي خصم من المرتب، لتأتي بعدها إجازة عيد القوات المسلحة الموافق الإثنين 6 من شهر أكتوبر 2025، مع العلم أن الإجازات تكون وفقًا للأجندة الرسمية المُعلنة والصادرة من مجلس الوزراء ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.