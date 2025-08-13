الأدباء المصريين : وداعًا يا معلمنا صنع الله ابراهيم .. عن عمر يناهز 88 عامًا

توفى صنع الله ابراهيم الروائي العربي بعد صراع مع مرض التهاب الرئة، ويعتبر هذا الروائي من أشهر الرواة العرب والتي تتميز اعمالة الروائية يبعدها التوثيقي لمراحل مفصلية في التاريخ المصري المعاصر، وقد تضمنت رواياته أجزاء مستقلة من قصاصات صحفية وإعلانات تأخذ القارئ إلى يوميات الحقبة التاريخية التي تجري فيها احداث الرواية.

صنع الله ابراهيم

هناك بعض الأخبار التي تخص الروائي العربي صنع الله إبراهيم وهذه التفاصيل هي

توفي اليوم الأديب المصري صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عاما، حيث ولد في عام 1937 ووجد نفسه يحمل اسم فريدا كان سبب للمتاعب في طفولته بين رفاقه في المدرسة.

نشر صنع الله رواية بيروت بيروت في عام 1984 والتي حققت نجاحا كبيرا في مدة قصيرة أمضاها في العاصمة اللبنانية، ومن بين أعماله الأخرى امريكانلي وشرف وبرلين 69 والتخصص ونجمة اغسطس ورواية العمامة والقبعة.

أصاب الأديب المصري بالتهاب رئوي مما أدى إلى وفاته.

أمضى مدة في المستشفى من منتصف عام 2025 بعد إصابته بنزيف داخلي وكسر في الحوض

يعتبر صنع الله إبراهيم من أشهر الأدباء المعاصرين واهم، حيث قام بنشر تجربته الروائية الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

سبب رفض صنع الله ابراهيم جائزة الرواية العربية

تم تحديد سبب رفض الروائي صنع الله ابراهيم جائزة الرواية العربية وهذه الأسباب هي