استعد للقاء الحاسم .. موعد بداية دوري روشن 2025 والقنوات الناقلة وجدول المباريات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد بداية دوري روشن السعودي هذا العام، فقد يترقب جماهير كرة القدم داخل المملكة وخارجها موعد انطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين وسط توقعات بأن تكون هذه النسخة واحدة من أكثر المواسم التنافسية في تاريخ البطولة.
موعد بداية دوري روشن 2025
تم الإعلان عن موعد بدء دوري روشن السعودية للمحترفين في المملكة هذا الموسم من أجل الاستعداد له، وهذا الموعد هو
- يتم انطلاق الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم من يوم الخميس الموافق 28 من شهر أغسطس هذا العام.
- يكون هذا الدوري إسدال الستار على المنافسات في في يوم 21 من مايو عام 2026.
- يعتبر هذا الموسم علامة فارقة في تاريخ الكرة السعودية والعربية سواء من حيث الإثارة أو من حيث الزخم الإعلامي والجماهيري، فنحن على موعد كروي فلا مجال للمنافسة الباردة.
التمثيل السعودية في البطولات القارية
هناك تمثيل خاصة بالسعودية في البطولات القارية هذا الموسم وهذا التمثيل هو
- دوري أبطال آسيا النخبة
- سوف يمثل المملكة في دوري روشن هذا الموسم ثلاثة أندية وهو الاهلي وهو حامل لقب النسخة الأولى من البطولة القارية بنظامها الجديد.
- النادي الثاني الذي يمثل المملكة هو نادي الهلال.
- النادي الثالث الذي يمثل السعودية هذا الموسم هو دوري أبطال آسيا 2، والمشاركة في هذه البطولة سوف تكون من نصيب النصر بعد خسارة القادسية في نهائي كأس الملك