استعد للقاء الحاسم .. موعد بداية دوري روشن 2025 والقنوات الناقلة وجدول المباريات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد بداية دوري روشن السعودي هذا العام، فقد يترقب جماهير كرة القدم داخل المملكة وخارجها موعد انطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين وسط توقعات بأن تكون هذه النسخة واحدة من أكثر المواسم التنافسية في تاريخ البطولة.

موعد بداية دوري روشن 2025

تم الإعلان عن موعد بدء دوري روشن السعودية للمحترفين في المملكة هذا الموسم من أجل الاستعداد له، وهذا الموعد هو

يتم انطلاق الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم من يوم الخميس الموافق 28 من شهر أغسطس هذا العام.

يكون هذا الدوري إسدال الستار على المنافسات في في يوم 21 من مايو عام 2026.

يعتبر هذا الموسم علامة فارقة في تاريخ الكرة السعودية والعربية سواء من حيث الإثارة أو من حيث الزخم الإعلامي والجماهيري، فنحن على موعد كروي فلا مجال للمنافسة الباردة.

التمثيل السعودية في البطولات القارية

هناك تمثيل خاصة بالسعودية في البطولات القارية هذا الموسم وهذا التمثيل هو