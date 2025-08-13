كيف تخلي سان جيرمان عن حارسه جيانلويجي دوناروما! ..

كسر إنزو رايولا وكيل أعمال الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما صمته للمرة الأولى بعد إعلان الأخير رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان موجهًا انتقادات حادة لطريقة تعامل النادي مع اللاعب، وأعلن دوناروما رسميًا مغادرته للفريق الباريسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية وسط استعداد النادي للسماح برحيله في حال وصول عرض مناسب.

جيانلويجي دوناروما

تصاعدت أزمة حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما مع نادي باريس سان جيرمان بعد انهيار مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل 2026 لكي تصل إلى حد استبعاده تمامًا من الفريق الأول وتحديد قيمته للبيع في سوق الانتقالات الصيفية، وصدمت إدارة النادي الفرنسي اللاعب ووكيل أعماله عندما قرر نبذه تمامًا من الفريق وقرار المضي قدمًا دونه وبدون اللجوء إلى المفاوضات في أسلوب عقابي أثار الجدل.

رسالة وداع مؤثرة برحيل حارس المرمى جيانلويجي دوناروما

في ظل توتر العلاقة نشر حارس مرمى منتخب إيطاليا رسالة وداع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وجهها إلى جماهير باريس سان جيرمان وأعلن فيها “منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه أعطيت كل شئ داخل وخارج الملعب لكسب مكاني والدفاع عن الفريق وللأسف قرر شخص ما أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزء من المجموعة والمساهمة في نجاح النادي وآمل أن أتمكن من وداع كافة الجماهير في ملعب حديقة الأمراء وإن لم يحدث ذلك فاعلموا أن دعمكم كان يعني العالم بالنسبة لي وسأحتفظ بذكراكم دائمًا”. وأضاف موجهًا حديثه لزملائه “أنت عائلتي الثانية شكرًا على كل مباراة وكل لحظة”.