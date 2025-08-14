العد التنازلي على موعد بداية الدوري الايطالي 2025 وجدول المباريات بالتحديد

أعلنت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم موعد الموسم 2025-2026 لبداية الدوري الايطالي بمواجهة تجمع بين حامل اللقب نابولي وساسولو في يوم السبت الموافق 23 من أغسطس الجاري من هذا العام ضمن الجولة الأولى.
موعد بداية الدوري الايطالي 2025
تبدأ أول مباراة في الدوري الايطالي ضمن الجولة الأولى في الموعد التالي
- من المقرر أن يبدأ الدوري الايطالي هذا الموسم في يوم 23 من شهر أغسطس الجاري لعام 2025.
- يتم الانتهاء من سباق الكالتشيو في يوم 24 من مايو لعام 2026.
- من المقرر أن يبدأ الدوري الايطالي في مواجهة تجمع بين حامل اللقب نابولي وساسولو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.
مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري الإيطالي
تم الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الايطالي وهذه المواعيد هي
- يوم السبت 23 من أغسطس مباراة ساسولو ونابولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
- يوم السبت مباراة جنوب وليتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
- مباراة ميلان وكريمونيزيو يوم السبت 23 اغسطس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.
- مباراة روما وبولونيا يوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.
- مباراة كالياري وفيورنتينا يوم الأحد 24 اغسطس في تمام الساعة السابعة النصف مساء بتوقيت القاهرة.
- مباراة كومو ولاتسيو يوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
- مباراة يوفنتوس وبارما يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.
- مباراة أتلانتا وبيسا يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.
- مباراة اودينيزي وهيلاس فيرونا يوم الاثنين 25 من أغسطس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.