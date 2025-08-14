العد التنازلي على موعد بداية الدوري الايطالي 2025 وجدول المباريات بالتحديد

أعلنت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم موعد الموسم 2025-2026 لبداية الدوري الايطالي بمواجهة تجمع بين حامل اللقب نابولي وساسولو في يوم السبت الموافق 23 من أغسطس الجاري من هذا العام ضمن الجولة الأولى.

موعد بداية الدوري الايطالي 2025

تبدأ أول مباراة في الدوري الايطالي ضمن الجولة الأولى في الموعد التالي

من المقرر أن يبدأ الدوري الايطالي هذا الموسم في يوم 23 من شهر أغسطس الجاري لعام 2025.

يتم الانتهاء من سباق الكالتشيو في يوم 24 من مايو لعام 2026.

من المقرر أن يبدأ الدوري الايطالي في مواجهة تجمع بين حامل اللقب نابولي وساسولو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري الإيطالي

تم الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الايطالي وهذه المواعيد هي