جدول الدوري المصري الجديد 2025 بترتيب غير متوقع! .. تراجع الأهلي للخلف
تصدرت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن جدول ترتيب الدوري المصري الجديد، حيث جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجديد 2025/2026 ضمن منافسات الجولة الرابعة والمقرر استمرارها اليوم بخوض 4 مباريات نارية والتي يتصدرها صدام الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة 6:00 مساًء بالإضافة إلى مواجهة بيراميدز مودرن سبورت في تمام الساعة 9:00 مساًء.
جدول الدوري المصري الجديد 2025
جاء جدول ترتيب الدوري المصري الجديد للموسم 2025/2026 كما يلي:المركز الأول الناديا المصري حصل على 7 نقاط.
- المركز الثاني نادي الزمالك حصل على 7 نقاط.
- نادي زد المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري حصل على 5 نقاط.
- المركز الرابع فريق بيراميدز حصل على 5 نقاط.
- المركز الخامس فريق بتروجيت حصل على 5 نقاط.
- المركز السادس من ترتيب الدوري المصري فريق الجونة حصل على 5 نقاط.
- فريق إنبي المركز السابع من ترتيب الدوري المصري حصل على 5 نقاط.
- المركز الثامن من ترتيب الدوري المصري فريق النادي الأهلي حصل على 4 نقاط.
مواعيد مباريات الدوري المصري بالجولة الخامس والقنوات الناقلة
إليكم مواعيد مباريات الدوري المصري للموسم الجديد والقنوات الناقلة للمباريات:
- سوف يواجه فريق المقاولين نظيره الأخر سيراميكا كليوبترا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وفي تاريخ يوم الجمعة القادمة 29 أغسطس 2025.
- بالإضافة إلى المباراة التالية هي مباراة البنك الأهلي أمام فريق الجيش في تمام الساعة 9:00 مساءً.
- الاتحاد وانبي سوف يتواجهون معًا في تاريخ يوم 29 من أغسطس الموافق يوم الجمعة، وتبدأ صفارة المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً.