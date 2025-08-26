ما حقيقة سحب ارض نادي الزمالك لوزارة الإسكان الاجتماعي؟ .. أعرف التفاصيل

أصدرت وزارة الإسكان بيانًا للتعليق على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك وجاء في البيان أنه في ضوء ما أثير مؤخرًا بشأن ما يتعلق بقطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك توضح وزارة الإسكان سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت بشأن سحب قطعة الأرض وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة حرصًا على الشفافية وصون المال عالم وتؤكد أنه لن يتم إتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي.

سحب ارض نادي الزمالك

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم بتظلم رسمي إلى وزارة الإسكان لحل أزمة النادي بمدينة السادس من أكتوبر والتي تم سحبها مؤخرًا بقرار صادر من جهاز مدينة 6، وقدم نادي الزمالك ملفًا تم إعداده من خلال المستشارين القانونيين بالنادي من مستندات ومخاطبات التي تم تلقيها خلال الأشهر الماضية بمد المهلة القانونية لأعمال الإنشاء بالفرع الجديد بأكتوبر ونادى نادي الزمالك بمناشدة رئاسة الجمهورية بالتدخل لحل الأزم الآن.

رد وزارة الرياضة على قرار سحب أرض نادي الزمالك

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أزمة سحب وزارة الإسكان أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك وآخر تطورات الأزمة، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية عن هذه الأزمة هذا هو دور مجلس إدارة نادي الزمالك ويجب وضع الردود الخاصة به في هذه الأزمة والتي توضح طريقة عمله ومدى إنجازه المهمة وتسليمها للجهات المختصة.