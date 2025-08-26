هاتف Google Pixel 10 Pro XL يقدم لك صوراً احترافية بأدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة

حدث العديد من التسريبات المختلفة حول هاتف Google Pixel 10 Pro XL وقد كشفت شركة جوجل عن مجموعة كبيرة من البيانات والموصفات المختلفة التي قد يشملها الهاتف بالأضافة الى وجود العديد من المميزات المختلفة التي قد يشملها الهاتف، كما أيضا قد تم الوصول الى السعر المؤكد من شركة جوجل والتي أوضحت بعدم تغيره بعد طرح الهاتف.

Google Pixel 10 Pro XL

قد أرتفعت عمليات البحث بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حول التسريبات التي قامت بها شركة جوجل حول هاتف Google Pixel 10 Pro XL والذي قد أشارت عن توافر العديد من المواصفات والمميزات المختلفة التي قد تم الاعلان الرسمي عنها في الفترة الاخيرة والتي قد اشارت على أن تكون من أهم المميزات التي قد يمكن الحصول عليها على الاطلاق.

مواصفات هاتف Google Pixel 10 Pro XL

قد يوجد العديد من مواصفات هاتف Google Pixel 10 Pro XL، والذي أرتفع عمليات البحث عليه بشكل كبير في الفترة الاخيرة والتي قد تتمثل في الآتي ومنها: