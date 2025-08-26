الكورة على اصولها بجودة عالية عبر .. تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2025

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة الرابعة العراقية والأستمتاع بالعديد من المباريات المختلفة التي يبحث عنها المشاهدين بأستمرار بدون توقف أو انقطاع على الأطلاق، كما يمكنكم الحصول على العديد من الخطوات المختلفة التي قد يمكنكم مشاهدة كافة المباريات الخليجية والعربية، والتي قد يتم عرضها بالصورة والجودة العالية والأشارة القوية.

تردد قناة الرابعة العراقية

أحصل الان على تردد قناة الرابعة العراقية، والأستمتاع بالعديد من المباريات الجديدة والمتميزة والتي قد يتم عرضها للمرة الأولى على التلفاز بدون أنقطاع أو توقف على الأطلاق، كما ايضا تتميز القناة بتقديم أكفئ المباريات التي يتم عرضها بداخل الدول العربية من خلال التردد الآتي الخاص بالقناة وهو:

تردد القناة: 11054.

القمر الصناعي: عربسات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11243.

القمر الصناعي: نايلسات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

أستمتع الآن بالحصول على أهم الخطوات والتميزة فى تقديم العديد من المباريات المختلفة التي يتم عرضها للمرة الأولى على التلفاز بدون أنقطاع أو توقف على الأطلاق، وذلك قد يتم من خلال مجموعة خطوات تشمل فى الآتي ومنها: