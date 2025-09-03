مواصفات Galaxy S25 سامسونج يذهل العالم بأخر إصدار

أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتف Galaxy S25 ضمن سلسلة S25 في 22 يناير 2025، وطرحت الهاتف للبيع رسميًا بداية من 7 فبراير. وهو يمثل خطوة نوعية نحو تحويل الهواتف الذكية إلى رفاق ذكيّين حقيقيّين في حياتنا اليومية، حيث يحتوي الهاتف علي العديد من المواصفات والتي سنوضحها لكم عبر هذا التقرير في السطور القادمة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S25

يأتي بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7، ويقدم دعمًا برمجيًا لمدة 7 سنوات.

كاميرا أمامية 12 MP تسجّل بدقة 4K.

بطارية 4000 mAh، تدعم الشحن السريع 25W، الشحن اللاسلكي، والشحن العكسي.

تدعم 5G، Wi-Fi 7، Bluetooth 5.4، NFC، ومجموعة مستشعرات حديثة.

مزودة بـمساعد AI متكامل Galaxy AI لتجربة ذكية ومتكاملة عبر الهاتف والإعدادات.

هاتف قابل للطي بتصميم نحيف وأنيق، مصنوع بـExynos 2500 (3 nm)، وشاشة داخلية Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.9″ مع معدل تحديث 120 Hz.

مزود بكاميرا خلفية مزدوجة (50 MP أساسية مع OIS + 12 MP واسعة)، وكامير أمامية داخلية 10 MP، مع بطارية 4300 mAh وشحن سريع 25W.

مرفق بـOne UI 8 على Android 16، ودعم التحديثات حتى 7 سنوات.

تعد هذا الهاتف الأفضل أداء في العالم بنظام أندرويد لعام 2025، بفضل معالجها الفائق، وكاميراتها المتقدمة، وميزات AI المتطورة.

أبرز مميزات هاتف سامسونج Galaxy S25