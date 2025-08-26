الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري .. تردد قناة أون تايم سبورت 2025

شاهد الآن العديد من المباريات المختلفة والجديدة والتي يتم عرضها للمرة الأولي على التلفاز، كما ايضا يمكنكم مشاهدة القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع، فى حالة اتباع الخطوات المطلوبة من اجل تنزيلها على التلفاز والأستمتاع بها على مدار اليوم، وكما ايضا تتميز القناة بانها مجانية ولا تحتاج الى الدفع الشهري او الأشتراك على الاطلاق.

تردد قناة أون تايم سبورت

احصل الآن على تردد قناة تايم سبورت، والتي تعتبر واحدة من اهم وأكبر انواع القنوات التي تساعد فى تقديم العديد من المباريات المختلفة التي ارتفعت عليها عمليات البحث بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، كما يمكنكم الأستمتاع بالقناة من خلال البيانات الآتية الخاصة بها وهي:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد قناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: عرب سات: 12376.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: اتجاه أفقي.

طريقة تنزيل القناة على التلفاز

كيفية تنزيل القناة على التلفاز؟ قد يتساءل العديد من الأشخاص والمشاهدين عن أهم الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها ان يتم تنزيل القناة على التلفاز بكل سهولة وبدون الحاجة الى الدفع الشهري او الاشتراك للقناة، وقد تتميز هذه الخطوات المتميزة فى الآتي وهي: