10 معلومات هامة عن حياة الأسماك .. عبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

شاهد الآن العديد من أفضل وأهم البرامج المختلفة المتميزة التي يتم عرضها فقط على واحدة من القنوات العالمية، واحصل على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، والتي تعتبر من القنوات المتميزة فى عرض البرامج المختلفة والمقاطع الخاصة والمشاهد الحصرية التي يتم اذاعتها على التلفاز للمرة الأولي فقط، وكما يمكنكم الحصول على خطوات تنزيل القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

استمتع الأن بالحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي تعتبر واحدة من القنوات العالمية التي ترتفع عليها عمليات البحث باستمرار فى الفترة الاخيرة، كما ايضا تتميز القناة بشكل كبير فى تقديم أكفئ البرامج وأجدد المقاطع المتميزة التي يتم عرضها حول الحياة البرية او الحياة الطبيعية، وقد يمكنكم الحصول علىا لقناة فى الآتي وهي:

يكون تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو 11226.

ومعدل الترميز هو 30000.

واتجاه الاستقطاب هو أفقي.

يكون القمر الصناعي هو نايل سات.

معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

يكون التردد هو 11804.

ومعدل الترميز هو 27500.

ومعامل التصويب الخطأ هو 3/4.

خطوات تنزيل القناة على جهاز الأستقبال

قد يبحث العديد من المشاهدين عن اهم خطوات تنزيل القناة على جهاز الأستقبال، فقد يمكنكم اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات التي تساعد فى هذا الآمر والتي قد تشمل الآتي: