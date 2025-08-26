أنباء جديدة بشأن تبكير موعد الدراسة .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الامر على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والذي سوف ينطلب بالفعل في تمام يوم 20 سبتمبر المقبل لعام 2025، وعلى أن يكون موعد مبدئي حتي يتم تأكيده من خلال وزارة التعليم المصري، وقد تستمر فترة الدراسة لمدة 36 أسبوع دراسيا فقط، بدون أجازات أو أعياد رسمية على الاطلاق.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

قد أوضحت وزارة التعليم المصري الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 والمتوقعة للعام الدراسي الجديد، وقد أشارت الجهات المختصة على أن تتميز الخريطة الزمنية في الآتي وهي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول في يوم 20 سبتمبر لعام

بداية أمتحانات صفوف النقل في يوم 10 من يناير.

بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير لعام

وعلى أن يستمر الفصل الدراسي الثاني حتي 11 من يونيو.

بداية امتحانات الفصل الدراسي لصفوف النقل في يوم 16 من مايو.

اجازات العام الدراسي الجديد

قد أشارت أيضا وزارة التربية والتعليم بالخريطة الزمنية المتوقعه وتحديد الأجازات الرسمية التي سوف يتم الأعلان عنها وتأكيدها في الجدول الزمني، وقد أوضحت الجهات المختصة الرسمية بانه في حالة تأكيد جميع الأجازات الرسمية للعام الجديد، سوف يتم الأعلان عنها من خلال موقع الوزارة، وأعتمادها بشكل رسمي، وقد تتميز بعض هذه الأجازات بشكل مبدئي وحتي تأكيدها، والتي تتمثل في الآتي ومنها: