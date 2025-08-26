جميع أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2025 الآن في الكشف “أعرف اسمك فيه ولالا”

مازالت وزارة التضامن الاجتماعي تساعد كافة المواطنين المصريين في توافر الدعم الشهري الخاص لهم من خلال قبولهم في برنامج الدعم المخصص لكل المصريين، ولذلك أرتفعت عمليات البحث حول أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2025، وذلك التي تعتبر الدفعة الاخيرة لهذا العام الحالي، وقد أشارت الوزارة بأنها تساعد كافة المواطنين التي تتوافر لديهم الشروط المخصصة للقبول.

أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2025

أرتفعت عمليات البحث على العديد من المواقع الرسمية حول أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2025، والتي قد تعتبر واحدة من أهم برامج الدعم التي تساعد جميع المواطنين بدون توقف أو انقطاع، وقد أشارت الوزارة بقبول العديد من المواطنين الذي قد يتوافر لديهم كافة الشروط المخصصة للقبول في الدعم، وقد أوضحت على أن يتم الأستعلام من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات والتي يمكن أن تتم من خلال الرقم القومي الخاص بالمستفيد، وقد تشمل الىتي وهي:

الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على تسجيل الدخول من خلال الأسم وكلمة المرور.

النقر على خدمة تكافل وكرامة.

يجب الدخول الى الملف الشخصي.

شوف يتم ظهور العديد من البيانات حول القبول والرفض.

شروط تكافل وكرامة لعام 2025

قد اوضحت وزارة التضامن الأجتماعي العديد من شروط تكافل وكرامة لعام 2025، وأشارت بشكل رسمي بأن في حالة وجود الشروط سوف يتم قبول المستفيد والحصول على الدعم المخصص من كل شهر ميلادي، وقد أوضحت على أن تتمثل الشروط في الآتي وهي: