العد التنازلي على موعد صرف المعاشات 2025 .. اعرف هتقبض كام دلوقتي بعد رفع الحد الادنى للأجور

يتساءل العديد من المواطنين حول موعد صرف المعاشات شهر سبتمبر المقبل، وقد اشارت الجهات المختصة بالمواعيد الحاسمة التي سوف يتم بها صرف المبالغ المالية وإيداعها في جميع الحسابات البنكية لجميع المستفيدين، وقد أوضحت وزارة المالية بالتوافق مع وزارة العمل بالرد الحاسم حو الزيادة المالية المحتملة بمناسبة أجازة المولد النبوي الشريف.

موعد صرف المعاشات

أوضحت الجهات المختصة المصرية بالرد الحاسم حول موعد صرف المعاشات، وأعلنت على أن يكون بداية الصرف لجميع العاملين في اليوم الاول من شهر سبتمبر، وسوف يتم الأيداع الخاص بالمواطن من في الحساب النبكي الخاص به، وكما ايضا أشار الوزارة بالرد الحاسم حول الزيادة المالية، وأوضحت بانه بالفعل سوف يحصل جميع المواطنين على المعاش بالزيادة المالية المقررة بالفعل من الوزارة فيما سبق والتي تصل إلى 15%، وعلى أن يكون الزيادة مستمرة حتي شهر يونيو المقبل لعام 2026.

هل يوجد زيادة مالية بمناسبة المولد النبوي الشريف؟

هل يوجد زيادة مالية بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ يتساءل العديد من المواطنين حول الزيادة المالية المعلن عنها وهل سوف تكون بمناسبة المولد النبوي الشريف، فقد أوضحت الجهات المختصة على ان تكون هذه الزيادة المقررة من الوزارة والمعلن عنها فيما سبق والتي تصل إلى 15%، وسوف يتم صرفها بشكل متواصل بدون انقطاع وحتي شهر يونيو لعام 2026، وما يتم تداوله حول صرف الزيادة المالية بمناسبة المولد النبوي فهو غير حقيقي، وأشارت الوزارة الرسمية بأن في حالة صرف زيادة مالية مع توافر المناسبات سوف يتم الأعلان الرسمي عنها من خلال المواقع المخصصة للوزارة فقط.