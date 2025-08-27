جدول الاسعار في جميع الشركات .. سعر طن الاسمنت اليوم الأربعاء الموافق 27 من اغسطس

يتابع الكثير من المواطنين سعر طن الاسمنت اليوم الاربعاء 27/8/2025 في السوق المحلي، خاصة بعد أن سجل تراجعا طفيفا في الأسواق المحلية عن الأيام الماضية، ويعتبر الأسمنت من مواد البناء الأساسية، لذا يهتم المواطنين بمعرفة الأسعار وعوامل التأثير في سعر الأسمنت على مدار اليوم.

سعر طن الاسمنت اليوم الأربعاء

شهد سعر طن الاسمنت اليوم حالة من التراجع الطفيف في بداية التعاملات الصباحية، وقد جاءت الأسعار كما يلي:

سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم حوالي 3450 جنيه.

كما استقر طن اسمنت الرمادي عند قيمة 4106 جنيه.

سجل سعر الاسمنت الأبيض العادة نحو 4950 جنيه.

سعر طن أسمنت سوبر سيناء سجل اليوم نحو 4950 جنيه.

سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم الأربعاء سجل نحو 4950 جنيه.

شهد اسمنت الفهد حالة من الاستقرار ليصل عند 3350 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الواحة بلغ اليوم نحو 3100 جنيه.

سعر طن أسمنت أهل مصر اليوم الاربعاء في بداية التعاملات اليومية سجل نحو 3300 جنيه.

سجل سعر طن

كما سجل اسمنت السويدى حوالي 3650 جنيه للطن الواحد.

استقر سعر طن أسمنت حلوان عند 3470 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط والمقاومة للملوحة اليوم

وصلت أسعار الأسمنت المخلوط والمقاومة للملوحة اليوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية نحو الآتي