أخر تحديث اليوم لـ اسعار الفراخ في بورصة الدواجن في مصر بتاريخ 27 من اغسطس 2025

يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس وداخل المحلات حيث أصبحت الأسعار مستقرة بشكل كبير داخل المحلات في المناطق المختلفة سواء لأسعار الدواجن وكافة مشتقاتها، ومن المحتمل حدوث تغير في الأسعار في الأيام القليلة القادمة.

اسعار الفراخ في بورصة الدواجن

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم داخل المحلات المختلفة وذلك منذ فترة طويلة وفقاً لما أعلنته بورصة الدواجن بعد التحديث الأخير الخاصة بأسعار الفراخ بمختلف أنواعها ومشتقاتها وجاءت الأسعار كالآتي:

جاء سعر الفراخ البيضاء اليوم داخل الأسواق حوالي 63 جنيه في بورصة الدواجن أما سعرها في المحلات حوالي 75 جنيه مصري.

ووصل سعر الفراخ الساسو حوالي 88 جنيه مصرى في بورصة الدواجن أما بالنسبة إلى سعر الكيلو في المحلات التجارية حوالي 98 جنيه مصري.

وجاء سعر فراخ الأمهات اليوم للمستهلك حوالي 60 جنيه أما سعرها في المحلات التجارية حوالي 70 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي في بورصة الدواجن فوصلت إلى حوالي 110 جنيه مصري وللمستهلك حوالي 120 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت اليوم

يسأل الكثير من مربي الدواجن عن اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 27 من أغسطس في المحلات المختلفة وجاءت كالآتي: