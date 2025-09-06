انغمس في عالم من الألوان مع شاشة Honor X70 المذهلة
قامت شركة هونر بالكشف عن العديد من التفاصيل الدقيقة حول هاتفها الحديث كليًا وهو Honor X70، وقد تميز الهاتف بأنه من أفضل الهواتف المختلة التي قد تم أعتمادها بشكل رسمي في فئة العليا، والذي قد تمتع بالعديد من المزايا المختلفة التي تجعله الهاتف الأول في مجال الهواتف الذكية المتميز بالشكل والصورة والصوت أيضا، بالأضافة إلى السعر المتميز.
Honor X70
قد كشفت شركة هونر عن هاتفها المتميز Honor X70 والذي قد تم إصدارة حديثًا بالأسعار المناسبة لجميع الفئات، وقد تميز الهاتف بتواجد بطارية كبيرة تصل ساعتها إلى 8300 مللى أمبير، والذي لم يحصل عليها حتي الآن أي هاتف من عائلة هونر على الأطلاق، كما ايضا يشمل العديد من المواصفات المختلفة التي جذب جميع المستخدمين له بشكل كبير.
مواصفات Honor X70
تعرف الأن على العديد من مواصفات Honor X70، المتميزة والذي تجذب جميع المشاهدين لها بأستمرار وتتمثل في الآتي:
- يشمل الهاتف خامات خارجية مع أطار بلاستيك مقاوم.
- يتميز بمقاومة ضد الماء والغبار لمدة تصل إلى 15 دقيقة.
- يدعم الهاتف شرحتين إتصال.
- يدعم الجيل الرابع والخامس.
- يتميز بشاشة تصل مقياسها إلى 76 بوصة، كما تصل دقتها إلى 2640*1200 بيكسل.
- كما يشمل السطوح ما يصل إلى 6000 شمعة.
- ويتميز تعتيم الشاشة إلى ما يصل 3840 هرتز.
- معالج الهاتف من كوالكوم سناب دراجون 6 جين 3 ثماني النواة والذي قد يصل بها التردد إلى 3 جيجا هيرتز.
- كما يتميز بطبقة حماية على الشاشة الداخلية.
- ويتميز ايضا بتوافر طبقة حماية على الشاشة الخارجية للجهاز.