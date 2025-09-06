إضاءة مثالية في كل صورة مع كاميرا Vivo V60 المبتكرة
قد أعلنت شركة فيفو عن أحث أصدار لهاتفها الجديد من جيل جديد كليًا وهو هاتف Vivo V60، والذي قد تم الكشف عنه لأول مرة من في فبراير الماضي والذي قد جاء بالعديد من المميزات التي جذب كافة المستخدمين في مجال الهواتف الذكية على الأطلاق، كما يشمل الهاتف معالج من كوالكوم بالأضافة إلى بطارية تصل الى 6500 مللي أمبير.
Vivo V60
قد أعلنت رسميًا شركة فيفو عن العديد من المميزات المختلفة والمواصفات التي يشملها أول هاتف من جيلها الجديد كليًا وهو هاتف Vivo V60، والذي قد يعتبر الأول على الأطلاق في تقديم المزايا المختلفة التي تساعد في الحفاظ على الهاتف من الماء والأتربة، كما ايضا يشمل الهاتف الحماية الكاملة، التي تحافظ عليه من الصدمات، كما يتوافر بالعديد من الألوان المختلفة.
مواصفات Vivo V60
قد يشمل هاتف Vivo V60، العديد من المواصفات المختلفة التي تجعله الأفضل على الاطلاق في عالم الهواتف الذكية، وقد يتمثل الهاتف بتواجد العديد من المزايا المختلفة والتي قد تتمثل في الآتي ومنها:
- يتمثل الهاتف بوزن يصل الى
- يشمل الهاتف خامات قوية خارجية والزجاج متين من أجل مقاومة الصدمات.
- يتميز بمقاومة ضد الماء وايضا ضد الغبار.
- يدعم الهاتف شريحتين إتصال ولا يدعم كارت ميموري.
- يتميز الهاتف بنوع الشاشة AMOLEDوالذي قد تتميز بقياس 77 بوصة. وقد يتميز دقتها 1080*2392 بيكسل.
- نظام التشغيل الخاص بالهاتف أندرويد
- يشمل مساحة تخزين تصل إلى 128 جيجا مع 8 جيجا رام و 256 جيجا مع 12 جيجا رام، ويشمل 512 جيجا مع 16 جيجا رام.
- كما تتميز نوع الرامات الخاص بالجهاز في LPDR4Xوالذاكرة تصل إلى 2 UFS.