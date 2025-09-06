إضاءة مثالية في كل صورة مع كاميرا Vivo V60 المبتكرة

قد أعلنت شركة فيفو عن أحث أصدار لهاتفها الجديد من جيل جديد كليًا وهو هاتف Vivo V60، والذي قد تم الكشف عنه لأول مرة من في فبراير الماضي والذي قد جاء بالعديد من المميزات التي جذب كافة المستخدمين في مجال الهواتف الذكية على الأطلاق، كما يشمل الهاتف معالج من كوالكوم بالأضافة إلى بطارية تصل الى 6500 مللي أمبير.

Vivo V60

قد أعلنت رسميًا شركة فيفو عن العديد من المميزات المختلفة والمواصفات التي يشملها أول هاتف من جيلها الجديد كليًا وهو هاتف Vivo V60، والذي قد يعتبر الأول على الأطلاق في تقديم المزايا المختلفة التي تساعد في الحفاظ على الهاتف من الماء والأتربة، كما ايضا يشمل الهاتف الحماية الكاملة، التي تحافظ عليه من الصدمات، كما يتوافر بالعديد من الألوان المختلفة.

مواصفات Vivo V60

قد يشمل هاتف Vivo V60، العديد من المواصفات المختلفة التي تجعله الأفضل على الاطلاق في عالم الهواتف الذكية، وقد يتمثل الهاتف بتواجد العديد من المزايا المختلفة والتي قد تتمثل في الآتي ومنها: