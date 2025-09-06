أطلق العنان لقوتك مع Poco M7 4G: سرعة 4G، معالج فعال، وتجربة استخدام فائقة!

أعتمدت شركة شاومي هاتفها الجديد Poco M7 4G والمميز كليًا بالشكل والمواصفات المختلفة التي يعتبر مخصص للفئة الأقتصادية، كما أيضا يدعم الهاتف حتي الجيل الرابع فقط، ولكن قد يتوافر لديه العديد من المميزات الأخرى التي جذب جميع مستخدمي جميع الهواتف الحديثة له على الأطلاق، وقد يمكنكم التعرف على العديد المواصفات المختلفة التي يمكنكم الأستمتاع بها في الهاتف.

Poco M7 4G

قدمت شركة شاومي هاتفها الجديد المتميز من نوعه وهو Poco M7 4G، والذي قد تميز بهاتف جديد كليًا على عائلة شاومي المعروفة، كما تميز الهاتف بانه يدعم حتي الجيل الرابع فقط، ويتميز أيضا ببطارية تصل سعتها الى 7000 مللي أمبير، وقد يعتبر بأن هذه السعة هي الأضخم على الاطلاق في عائلة شاومي بأكملها، بالأضافة إلى أنه يشمل مجموعة من المواصفات التي تجعله الأفضل على في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Poco M7 4G

تعرف الان على العديد من مواصفات هاتف Poco M7 4G، والذي يعتبر من أكثر الهواتف الذكية التي قد أحتلت مواقع التواصل الأجتماعي بتوافر المزايا المختلفة التي يشملها الهاتف، وقد يتميز بتوافر هذه المواصفات الأتية ومنها: