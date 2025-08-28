مباريات الدوري الإنجليزي بالجولة الثالثة بالتفصيل .. والقنوات الناقلة بجودة عالية 2025

تم الإعلان عن مباريات الدوري الانجليزي بالجولة الثالثة التي سوف تبدأ يومي السبت والأحد الموافق 30 و31 من أغسطس الجاري هذا العام، وقد يسعد اليوم الأول إقامة 6 مواجهات واليوم الثاني أربعة مواجهات.

مباريات الدوري الإنجليزي بالجولة الثالثة

تأتي مباريات الدوري الانجليزي بالجولة الثالثة هذا العام في المواعيد التالية

مباراة تشيلسي ضد فولهام يوم السبت 30 من أغسطس في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والسعودية.

مانشستر سيتي ضد بيرنلي يوم السبت 30 أغسطس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسعودية.

سندرلاند ضد پرينتفورد يوم السبت الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسعودية.

ولفرهامبتون ضد ايفرتون يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي من الأحد 31 من أغسطس في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

نوتنجهام ووست هام يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء.

ليفربول وارسنال يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية

يأتي ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية على النحو التالي