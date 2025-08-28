مواجهة نارية في الجولة الجديدة .. موعد مباراة تشيلسي وفولهام بالدوري الإنجليزي 2025

يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم الانجليزية عن موعد مباراة تشيلسي وفولهام ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي في الموسم الحالي وفاز تشيلسي على ويستهام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية بينما تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في نفس الجولة

موعد مباراة تشيلسي وفولهام

تبدأ مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم في المواعيد المحددة الآتية

تبدأ مباراة تشيلسي وفولهام ضمن منافسات الدوري الانجليزي هذا الموسم يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري من هذا العام

تبدأ المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي التاريخي.

تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات.

يتم نقل مباراة تشيلسي فولهام في الدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية والتي تمتلك حقوق بث جميع مباريات الدوري الانجليزي.

يتم نقل المباراة عبر قناة TNT sportفي منطقة المملكة المتحدة.

التشكيل المتوقع لفولهام ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي

جاء التشكيل المتوقع لفولهام ضد تشيلسي ضمن منافسات الدوري الانجليزي هذا الموسم على النحو التالي