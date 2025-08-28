مواجهة نارية في الجولة الجديدة .. موعد مباراة تشيلسي وفولهام بالدوري الإنجليزي 2025
يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم الانجليزية عن موعد مباراة تشيلسي وفولهام ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي في الموسم الحالي وفاز تشيلسي على ويستهام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية بينما تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في نفس الجولة
موعد مباراة تشيلسي وفولهام
تبدأ مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم في المواعيد المحددة الآتية
- تبدأ مباراة تشيلسي وفولهام ضمن منافسات الدوري الانجليزي هذا الموسم يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري من هذا العام
- تبدأ المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي التاريخي.
- تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات.
- يتم نقل مباراة تشيلسي فولهام في الدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية والتي تمتلك حقوق بث جميع مباريات الدوري الانجليزي.
- يتم نقل المباراة عبر قناة TNT sportفي منطقة المملكة المتحدة.
التشكيل المتوقع لفولهام ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي
جاء التشكيل المتوقع لفولهام ضد تشيلسي ضمن منافسات الدوري الانجليزي هذا الموسم على النحو التالي
- حراسة المرمى مكون من بيتروفيتش.
- خط الدفاع مكون من ريس جينيس وتواجو سيلفا ويسلي فوفانا وين تشيلويل.
- خط الوسط مكون من انزو فيرنانديز وكايسيدو.
- خط الوسط الهجومي مكون من رحيم سترلينح وتوني مادوكي وميخايلو مودريك.
- خط الهجوم مكون من نيكولاس وجاكسون.