شجع الأحمر من دلوقتي .. مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2025

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وتشمل هذه المواجهة اختبار قوي للفريقين وذلك نظرا لطموح كل منهما في المنافسة على صدارة جدول الترتيب منذ المراحل الأولى.

مباراة الأهلي القادمة

تم الإعلان عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز ضمن الجولة الخامسة وهذه المباراة هي

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام بيراميدز يوم السبت الموافق 30 من أغسطس هذا العام

تقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تعتبر هذه المباراة من أهم المباريات في الجولة الخامسة لما تحمله من تاريخ من الصدامات الأخيرة بين الفريقين وقد يشعر الأهلي لمواصلة انتصاراته ويطمح بيراميدز لتأكيد أنه منافس قوي على اللقب.

جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

تم الإعلان جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ويأتي هذا الجدول متمثل في الآتي