الموارد البشرية .. رسميًا موعد صرف الضمان المطور بدون تأجيل أو ترحيل للموعد!

حددت وزارة الموارد المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في الجهات الحكومية في المملكة وموعد المتأخرات، حيث أن هذه الرواتب تأتي لدعم العاملين لمواكبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وضمان حياة كريمة خاصة مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

موعد صرف الضمان المطور

يوجد موعد محدد يتم فيه صرف الضمان الاجتماعي المطور للعاملين في القطاع العام لشهر سبتمبر الحالي، وهذا الموعد هو:

تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر هذا العام في يوم الإثنين الموافق 1 من سبتمبر.

سوف يتم إيداع المبالغ. مباشرة في ذلك اليوم في الحسابات البنكية

يتم صرف المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلى وفقا للجدول الزمني المحدد ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.

يمكن صرف مرتبات شهر مارس في المواعيد المحددة من خلال المحافظ الإلكترونية أو فروع البريد المصري أو فروع البنوك بهدف تسهيل حصول الموظف على الراتب دون عناء.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر

يمكن الاستعلام عن رواتب الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر في المملكة عن طريق اتباع الخطوات الآتية: