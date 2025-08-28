الزمالك لأول مرة في الصدارة .. جدول ترتيب الدوري المصري 2025

تم الإعلان عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا العام بعد أن تصدر نادي الزمالك الجدول عقب اختتام منافسات الجولة الرابعة يوم الثلاثاء، وقد اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الفرق.

جدول ترتيب الدوري المصري

المركز الأول نادي الزمالك 10 نقاط.

المركز الثاني النادي المصري 8 نقاط.

المركز الثالث بتروجيت 8 نقاط.

المركز الرابع مودرن سبورت 7 نقاط.

المركز الخامس نادي سموحه 6 نقاط.

المركز السادس الأهلي 5 نقاط.

المركز السابع زد اف سي 5 نقاط.

المركز الثامن الجونة 5 نقاط.

المركز التاسع بيراميدز 5 نقاط.

المركز العاشر انبي 5 نقاط.

المركز الحادي عشر سيراميكا كليوباترا 4 نقاط.

المركز الثاني عشر حرس الحدود 4 نقاط.

المركز الثالث عشر نادي غزل المحلة 4 نقاط

المركز الرابع عشر وادي دجلة 4 نقاط.

المركز الخامس عشر النادي الاسماعيلي 4 نقاط.

المركز السادس عشر الاتحاد السكندري 4 نقاط.

المركز السابع عشر طلائع الجيش 4 نقاط.

المركز الثامن عشر البنك الاهلي 3 نقاط.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

