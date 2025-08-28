لو معاك شقة ايجار قديم .. ملك الآن مع الحكومة ببلاش! “أعرف التفاصيل بشكل دقيق”

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنشر انفوجرام يوضح آليات تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة طبقا للقواعد والإجراءات المقررة بالقانون الجديد بدء من يوم 1 من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر.

ايجار

هناك بعض التفاصيل التي تخص ايجار الوحدات السكنية القديمة، وهذه التفاصيل هي

تمكن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المستفيدين من تقديم الطلبات للحصول على وحدات بديلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يتم تطبيق هذا القرار تنفيذا للمادة رقم 8 من القانون بشأن بعض الأحكام التي تتعلق بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تنص على توفير وحدات سكنية بديلة لمن تتوافر فيهم الشروط.

طرق تقديم الطلب

يمكن التقديم على الوحدات السكنية البديلة للايجار عن طريق عدة طرق مختلفة ومنها ما يلي

يمكن تقديم الطلب من خلال مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية.

كما يمكن التقديم بشكل إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

كما يمكن التقديم عن طريق ملء النموذج الإلكتروني المعتمد للطلب.

المستندات المطلوبة للوحدات السكنية

يلزم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقديم على الوحدات السكنية وتأجيرها، وهذه المستندات هي