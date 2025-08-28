التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك القادمة في الجولة الخامسة بالدوري 2025

تم الكشف عن مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز عقب الانتهاء من مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء الماضي، كما تم الإعلان عن موعد انطلاق صافرة المباراة والتشكيل المتوقع لها والقنوات الناقلة من أجل الاستعداد لمشاهدتها من قبل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي.

مباراة الزمالك القادمة

تم الكشف عن مباراة الزمالك القادمة بعد الانتهاء من مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز وهذه المباراة هي

تقام مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة في إطار الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الأحد الموافق 31 من أغسطس الجاري.

تبدأ مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

يتم نقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت.

يوجد ستوديو تحليلي لهذه المباراة يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

