موعد بدء الدراسة في مصر 2025-2026 .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس لجميع صفوف النقل للفصلين الأول والثاني من أجل الاستعداد له ومعرفة أيام الدراسة الفعلية بعد اعتماد الخريطة الزمنية من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
موعد بدء الدراسة
تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد هذا العام لجميع صفوف النقل في مصر وهذا الموعد هو
- تبدأ الدراسة في مصر للفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل الدراسي الاول من يوم 20 من شهر سبتمبر 2025.
- تستمر الدراسة هذا العام الجديد لمدة 36 اسبوع، كما تصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 172 يوم مع توزيع المناهج على فصلين دراسيين.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في مصر
يرغب الكثير من الطلاب من جميع المراحل التعليمية في معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وهذه الخريطة تتمثل في الآتي
- بداية الفصل الدراسي الأول يوم 20 من سبتمبر 2025.
- امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل في مصر من يوم السبت 10 من شهر يناير 2026.
- امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 من يناير من العام الجديد.
- يوم 22 من شهر يناير هو موعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول
- يوم السبت الموافق 24 من يناير هو بداية إجازة منتصف العام وتستمر لمدة أسبوعين.
- يوم الخميس الموافق 5 من شهر فبراير هو موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
- يوم السبت الموافق 16 من مايو عام 2026 هو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل.
- يوم السبت الموافق 4 من يونيو موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية
- موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية من يوم الأحد الموافق 31 من مايو.
- يوم السبت الموافق 20 من شهر يونيو هو موعد بداية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد.
- يوم الخميس الموافق 11 من شهر يونيو هو موعد نهاية العام الدراسي 2026 للترم الثاني.