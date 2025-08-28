موعد بدء الدراسة في مصر 2025-2026 .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس لجميع صفوف النقل للفصلين الأول والثاني من أجل الاستعداد له ومعرفة أيام الدراسة الفعلية بعد اعتماد الخريطة الزمنية من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

موعد بدء الدراسة

تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد هذا العام لجميع صفوف النقل في مصر وهذا الموعد هو

تبدأ الدراسة في مصر للفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل الدراسي الاول من يوم 20 من شهر سبتمبر 2025.

تستمر الدراسة هذا العام الجديد لمدة 36 اسبوع، كما تصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 172 يوم مع توزيع المناهج على فصلين دراسيين.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في مصر

يرغب الكثير من الطلاب من جميع المراحل التعليمية في معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وهذه الخريطة تتمثل في الآتي