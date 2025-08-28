موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2025 .. ما حقيقة الزيادة الجديدة؟

أرتفعت عمليات البحث حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، والتي شملت العديد من عمليات البحث على كافة مواقع التواصل الأجتماعي، وهل بالفعل سوف يتم تبكير الموعد المخصص للصرف، من خلال مناسبة المولد النبوي الشريف، ولهذا الأمر قد أعلنت الجهات المختصة الرد الحاسم حول المواعد المؤكد من أجل صرف الرواتب لكافة المواطنين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يبحث العديد من العاملين على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، والذي قد أرتفع بالفعل على العديد من عمليات البحث على موقع جوجل، فقد أشارت الجهات المختصة العراقية بالرد الحاسم، وأوضحت على أن يكون الصرف في يوم الأثنين الموافق الأول من سبتمبر المقبل، وأشارت بأن في حالة وجود أي أجازات رسمية سوف يتم تبكير مواعيد الصرف من أجل أستمتاع جميع المواطنين بالمبالغ المالية الخاصة بهم، من خلال الحساب البنكي التابع لهم.

طريقة الأستعلام عن رواتب المتقاعدين

قد أشارت الجهات العراقية العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الأستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال الحساب الألكتروني، وأشارت الجهات المختصة على العديد من الخطوات والتي تتمثل في الأتي ومنها: