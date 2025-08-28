الاستعلام من خلال رابط نتائج التوجيهي 2008 في الأردن

زادت عمليات البحث عن رابط نتائج التوجيهي 2008 في الأردن تزامنا مع اقتراب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للصف الحادي عشر لعام 2025، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه يتم الإعلان عن نتائج الدورة التكميلية في الثلث الأخير من أغسطس 2025، فور الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لضمان تحقيق المساواة في تقييم الدرجات.

رابط نتائج التوجيهي 2008

أتاحت الوزارة إمكانية استعلام أولياء الأمور والطلاب عن النتائج بشكل إلكتروني بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بنتائج توجيهي .

. تحديد خيار النتائج من الصفحة الرئيسية للموقع.

النقر على خيار نتائج التوجيهي.

تحديد الدورة التكميلية أو الدور الأول حسب الرغبة.

تحديد العام الدراسي وهو عام 2025.

إدراج رقم الجلوس بشكل صحيح في المكان المحدد له.

إدخال كود التحقق في المكان المخصص له.

النقر على كلمة عرض النتيجة لإظهار التفاصيل بشكل كامل.

يمكن طباعة كشف الدرجات للوصول إليه بكل سهولة.

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2025 الأردن

تم الكشف عن موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي في الأردن هذا العام، وهذا الموعد هو: