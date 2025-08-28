استعد وتابع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة بالجولة الخامسة مع مواجهة بيراميدز

يستعد العديد من عشاق المباريات للحصول على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة، والتي قد تعتبر من أكثر المباريات التي ينتظرها العديد من المشاهدين وعشاق الأهلي، كما أيضا تستمر المواجهة والمنافسة العالية بين الاهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والذي ينتظرها العديد من المشاهدين بعد مواجه الاهلى مع غزل المحلة في المبارة السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

قد يبحث العديد من المواطنين عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة، والتي يمكنكم الأستمتاع بها بشكل مجاني من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التي تساعد في تحميل القناة على التلفاز الخاص بك، ومشاهدة كافة المباريات بالجودة والكفاءة العالية، وقد تتميز القنوات الناقلة في الآتي وهي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد قناة: 11861.

معدل الترميز:27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

القمر الصناعي: عربسات

تردد القناة: 12375.

معدل الترميز:27500.

اتجاه الاستقطاب: اتجاه أفقي.

خطوات تثبيت القناة على التلفاز

قد يمكن الأن تثبيت القناة على التلفاز، من خلال مجموعة من الخطوات التي يمكن أتباعها بالشكل الصحيح، بدون الحاجة إلى المختصين او الدعم الفني على الأطلاق، وقد تتميز هذه الخطوات في الأتي ومنها: