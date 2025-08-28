خطوات الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2025 بالرقم القومي “هنــــــــــــا”

يمكن الان لجميع العاملين الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر والتعرف على المعاش بالزيادة المالية المقررة من الوزارة، كما أيضا قد أوضحت الجهات المختصة الرد الحاسم على العديد من الأسئلة المختلفة حول موعد الأيداع والزيادة المقررة من أجل مناسبة المولد النبوي الشريف، وأشارت الوزارة بالموعد المؤكد لصرف المعاشات.

الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر

أوضحت الجهات المختصة الطريقة الصحيحة من أجل الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر، وأشارت بالرد الحاسم على العديد من الاجوبة المختلفة حول الأسئلة التي تم تداولها في الفترة الأخيرة لتبكير الصرف والزيادة المالية من أجل مناسبة المولد النبوي الشريف، فقد أوضحت الجهات المختصة بأن الزيادة المقررة هي التي تصل نسبتها 15%، وأنه يمكن الأستعلام من خلال هذه الخطوات الآتية وهي:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الأجتماعية.

النقر على الرقم القومي المخصصة للمواطن.

النقر على كلمة السر التابعة له.

يجب أن يتم النقر على الحساب الشخصي.

يرجي أن يتم النقر على تفاصيل المعاش والمبالغ المستحقة.

سوف يتم ظهورها على الفور.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية لعام 2025

قد أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية جدول شرائح قيمة المعاشات المستحقة لجميع المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية، وعلى أن تتمثل هذه الشرائح في الآتي وهي: