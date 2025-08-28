جدول صرف رواتب الموظفين شهر سبتمبر 2025 .. اعرف هتقبض كام بعد تعديلات قانون العمل الجديد

قد أوضحت وزارة المالية المصرية بالرد الحاسم عن جدول صرف رواتب الموظفين شهر سبتمبر، وقد أشارت بان عملية الصرف قد تستمر لمدة خمس أيام متتالية وعلى أني يتم صرف المبالغ المالية لكل من العاملين في الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الرسمية وأعلنت عن الأماكن المختلفة التي سوف يتم بها صرف المبالغ المالية للمواطنين.

جدول صرف رواتب الموظفين شهر سبتمبر

قد أعلنت وزارة المالية الرد الحاسم حول جدول صرف رواتب الموظفين شهر سبتمبر، وأوضحت على الحد الأدني والأقصي للأجور لكافة العاملين في القطاع الحكومي، وأعلنت على ان يشمل جدول الصرف في الآتي وهو:

11000 جنية مصري وذلك للدرجة الممتازة.

10500 جنية مصري لمديري العموم.

9500 جنية مصري للدرجة الأولي.

9000 جنية مصري للدرجة الثانية.

8500 جنية مصري للدرجة الثالثة.

7000 جنية مصري للدرجة الثانية.

6500 جنية مصري للدرجة الأولي.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

قد أوضحت وزارة المالية بالرد الحاسم حول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر لعام 2025، وأشارت على أن يكون الصرف بداية من يوم الأربعاء الموافقة 24 من شهر سبتمبر لعام 2025، وعلى أن يتم وحتي يوم 30 من سبتمبر لعام 2025، وأوضحت بانه في حالة وجود مبالغ مستحقة متأخرة سوف يتم صرفها بداية من اليوم الخامس وحتي اليوم العاشر من الشهر الذي يلية، وقد أشارت على أن يتم صرف جميع المستحقات المالية المخصصة من الوزارة في المواعيد المحددة من خلال العديد من الماكينات ATM في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.