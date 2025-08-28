ب20 جنية هتاكل أحلى حلاوة أنت وعيالك “اسعار حلاوة مولد النبي ايتوال 2025”

يتساءل العديد من المواطنين حول اسعار حلاوة مولد النبي ايتوال، والذي قد تختلف من خلال القطعة الواحدة ومن خلال العلبة الكاملة، وقد أيضا يوجد العديد من الطرق المختلفة التي قد يمكنكم من خلالها الحصول على علب حلاوة المولد النبوي، كما ايضا يوجد العديد من الأسعار التي تتناسب مع كافة المواطنين بداخل انحاء جمهورية مصر العربية.

اسعار حلاوة مولد النبي ايتوال

تعرف الأن على اسعار حلاوة مولد النبي ايتوال، والذي قد تتميز بها سعر للقطعة الواحدة وقد تشمل في الآتي ومنها:

ساندويتش قمر الدين الكبير يصل إلى 60 جنية مصري.

قرص مخصوص للمكسرات يصل إلى 45 جنية مصري.

باكيت فستقية كبير يصل إلى 165 جنية مصري.

باكيت لوزية كبير يصل إلى 85 جنية مصري.

باكيت كاجو كبير يصل إلى 110 جنية مصري.

علف فول كبي يصل إلى 45 جنية مصري.

علف سمسم كبير يصل إلى 40 جنية مصري.

باكت حمام مكسرات يصل إلى 60 جنية مصري.

مشبك طبق كبير يصل إلى 30 جنية مصري.

عروسة المولد حلاوة يصل إلى 30 جنية مصري.

حصان المولد حلاوة يصل إلى 30 جنية مصري.

شكلمة فستق تصل إلى 45 جنية مصري.

أسعار علب حلاوة المولد من أيتوال

قد تختلف أسعار علب حلاوة المولد من أيتوال والتي قد تتميز في الآتي: