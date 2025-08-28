تبدأ من 100 جنية العلبة المشكلة .. اسعار حلاوة المولد النبوي العبد 2025

قد أعلنت سلسلة العبد عن العديد من أسعار حلاوة المولد النبوي العبد، والذي قد تميزت بتوافر العلبة الكاملة والقطع، والتي قد يمكن الحصول عليها من خلال كافة الفروع الخاصة بحلواني العبد، أو من خلال المواقع الالكترونية، وقد يمكنكم أيضا التعرف على كافة الأسعار المختلفة التي تشملها كل قطع على حدا.

اسعار حلاوة المولد النبوي العبد

قد تتميز أسعار حلاوة المولد النبوي العبد أسعار متفاوته من خلال العلب مختلفة الاحجام التي تقدمها لكافة الأشخاص بداخل جمهورية مصر العربية والتي قد يمكنكم الحصول عليها من خلال الفروع أو من خلال المواقع الألكترونية، وقد تشمل الآتي وهي:

علبة المولد 1 تصل سعرها إلى 1200 جنية مصري.

علبة المولد 2 تصل سعرها إلى 950 جنية مصري.

علبة المولد 3 تصل ألى 700 جنية مصري.

علبة المولد 4 تصل إلى 530 جنية مصري.

علبة مولد 5 تصل إلى 350 جنية مصري.

علبة مولد 6 تتميز سعرها إلى 220 جنية مصري.

علبة مولد 7 يصل سعرها إلى 150 جنية مصري.

علبة المولد أخضر يصل سعرها إلى 3200 جنية مصري.

علبة المولد الأزرق تصل سعرها إلى 1500 جنية مصري.

علبة المولد نبيتي يصل سعرها إلى 1900 جنية مصري.

علبة مولد صفيح صغير تصل سعرها إلى 1500 جنية مصري.

علبة مولد صفيح كبير يصل سعرها إلى 2500 جنية مصري.

حلاوة المولد العبد

قد تميز حلواني العبد بتوافر حلاوة المولد النبوي الشريف بمختلف الأأسعار وبمختلف العلب ومختلف الاحجام، كما أيضا تميزت بتوافر العديد من القطع الصغيرة التي قد يمكن الحصول عليها من خلال تشكيلة سريعه، والتي قد يسمح بها الفرع بدون الحاجة إلى العلبة الكاملة، وقد تتميز الأسعار بأنها متفاوته وذلك وفقًا لكافة الخامات التي يتم أستخدمها في كافة أنواع الحلويات.