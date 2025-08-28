هتدخل الجامعة أخيرًا .. صدرت الآن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بالاسم
تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني هذا العام لطلاب شهادة الثانوية العامة بعد اعتمادها من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح وصلت إلى 90,6 للنظام الحديث و90,7 للنظام القديم.
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025
يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني هذا العام عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- يمكن الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.
- أختار قسم نتائج الدور الثاني لشهادات الثانوية العامة.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص له بشكل صحيح
- الضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة في الحال لجميع مواد الدور الثاني للطالب والنسبة المئوية.
عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني
وصل عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني لشهادات الثانوية العامة هذا العام إلى الآتي
- بلغ عدد المتقدمين للنظام الجديد شعبة علمي علوم الدور الثاني إلى 85119 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين إلى 76043 طالب وطالبة.
- بلغ عدد المتقدمين شعبة علمي علوم نظام قديم إلى 7840 طالب وطالبة ونجح بينهم 7143 طالب وطالبة.
- بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي رياضة نظام جديد إلى 15365 طالب وطالبة ونجح بينهم 13975 طالب وطالبة.
- بلغ عدد المتقدمين شعبة علمي رياضة نظام قديم إلى 1488 طالب وطالبة ونجح بينهم 1486 طالب وطالبة.
- عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني شعبة أدبي نظام جديد إلى 42344 طالب وطالبة ونجح بينهم 42338 طالب وطالبة.
- الشعبة الأدبية للنظام القديم وصل عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني إلى 2821 طالب وطالبة ونجح بينهم 2524 طالب وطالبة.