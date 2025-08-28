هتدخل الجامعة أخيرًا .. صدرت الآن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بالاسم

تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني هذا العام لطلاب شهادة الثانوية العامة بعد اعتمادها من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح وصلت إلى 90,6 للنظام الحديث و90,7 للنظام القديم.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني هذا العام عن طريق اتباع الخطوات الآتية

يمكن الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

أختار قسم نتائج الدور الثاني لشهادات الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص له بشكل صحيح

الضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة في الحال لجميع مواد الدور الثاني للطالب والنسبة المئوية.

عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني

وصل عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني لشهادات الثانوية العامة هذا العام إلى الآتي