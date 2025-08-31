أخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم بتاريخ 31 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 31 من أغسطس 2025 استقرار ملحوظ سوق الصاغة، وذلك بعد مرورها بالعديد من التحولات خلال الفترة السابقة، وهذا الإستقرار يأتي تزامنا مع اهتمام الكثير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة دقيقة، حيث يعتبر الذهب ملاذ آمن لهم، وفي هذا الصدد سوف نتناول معكم كافة التفاصيل.

سعر الذهب اليوم

ايضا هناك حالة من الاستقرار النسبي للذهب داخل السوق المصري للبيع والشراء اليوم الأحد، وقد جاءت كالآتي:

سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 5246 جنيه للبيع و 5223 جنيه للشراء وهو العيار الذي يفضله الكثير من المستثمرون.

كما سجل سعر الذهب عيار 22 حوالى 4809 جنيه للبيع و 4788 جنيه للشراء.

بينما ذهب عيار 21 يسجل حوالي 4590 جنيه للبيع و 4570 جنيه للشراء، وهو الأكثر تداولات في المشغولات الذهبية لاستخدامه بشكل كبير في المناسبات الاجتماعية.

في حين سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3934 جنيه للبيع و 3917 للشراء.

بلغ متوسط سعر الذهب عيار 14 حوالي 3060 جنيه للبيع و 3047 جنيه للشراء.

أما الذهب عيار 12 فقد سجل سعر 2623 جنيه للبيع و 2611 جنيه للشراء.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم في مصر

هناك حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السبائك للبيع والشراء داخل سوق الصاغة، وقد تمثلت في الآتي: