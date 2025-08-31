مع نهاية شهر اغسطس .. تراجع ملحوظ في اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 31 أغسطس

شهدت اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 31 من أغسطس 2025 في مصر تغيرات ملحوظة في السوق المحلية وبورصة الدواجن، وذلك وسط اهتمام متزايد من المواطنين بمتابعة تحركات الأسعار اليومية نظرًا لارتباطها الوثيق بالاحتياجات الغذائية للأسر المصرية، حيث يعد سعر الدواجن من أكثر المواضيع التي يترقبها الكثيرون بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث تبقى هذه الأسعار عرضة للتغير اليومي وفقًا لحركة العرض والطلب، وحالة السوق والمزارع

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

تفاوتت اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 31 من أغسطس 2025 بأنواعها بين أسعار الجملة داخل المزارع وأسعار البيع للمستهلك في المحلات والأسواق وجاءت الاسعار على النحو التالي:

الفراخ البيضاء سعر الجملة بالمزارع يتراوح بين 62 و63 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر البيع للمستهلك من 68 إلى 78 جنيهًا للكيلو، ويصل في بعض المناطق إلى 73 جنيهًا.

الفراخ الساسو سعر الجملة بالمزارع يتراوح بين 107 و108 جنيهات للكيلو، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك من بين 110 إلى 118 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة.

الفراخ البلدي سعر الجملة في البورصة يتراوح بين 119 و120 جنيهًا للكيلو، بينما سعر البيع للمستهلك يتراوح بين 105 و130 جنيهًا للكيلو، باختلاف المناطق.

سعر الفراخ الأمهات البيضاء اليوم وذلك في بورصة الدواجن لتصل إلى 50 جنيهًا للكيلو، بينما تباع للمستهلك في الأسواق 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا، حيث يعد البيض من أكثر الأصناف والمواد الغذائية التي يترقبها الكثيرون بنسبة كبيرة، فقد جاءت الأسعار كالتالي: