ثبات واستقرار في سعر طن الأسمنت اليوم واسعار مواد البناء بتاريخ 31 أغسطس 2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق يوم 31 من أغسطس 2025 استقرار نسبي داخل الأسواق المحلية وعدد من الشركات المصرية في حالة البيع، وجاء ذلك وفقا للبيان الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت اليوم

ما زالت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 31 من أغسطس 2025 تحافظ على استقرارها داخل الأسواق المحلية وعدد من الشركات، وقد جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الطن من أسمنت الرمادي حوالي 4333 جنيه.

سجل سعر الطن من أسمنت السويدي حوالي 3650 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من أسمنت السويس حوالي 3450 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من أسمنت حلوان حوالي 3460 جنيه.

في حين سجل سعر الطن من أسمنت المخصوص حوالي 3440 جنيه.

أما أسمنت التعمير فقد سجل سعر الطن حوالي 3350 جنيه.

بينما سجل سعر الطن من أسمنت المعلم حوالي 3350 جنيه.

كما سجل سعر الطن من أسمنت الفهد حوالي 3340 جنيه.

سجل سعر الطن من أسمنت السهم حوالي 3390 جنيه.

سجل سعر الطن من أسمنت وادي النيل حوالي 3350 جنيه.

أيضا بلغ متوسط سعر الطن من أسمنت مصر بني سويف حوالي 3395 جنيه.

إنتاج مصر من الأسمنت

هناك بعض التفاصيل التي تخص كمية مصر من إنتاج الأسمنت حتى الآن وهذه التفاصيل هي