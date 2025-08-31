أخر تحديث لـ سعر طن الحديد اليوم بتاريخ 31 أغسطس 2025

تغير سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 31 من أغسطس في مصر في بداية التعاملات اليومية في معظم المحلات المتخصصة في بيع مواد البناء، وذلك بناء على آخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وقد ترجع هذه التغيرات في السعر بناء على تغيير حركة العرض والطلب في الوقت الحالي، كما أنه من المتوقع حدوث تغييرات أخرى في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد صباح تعاملات يوم الأحد في مصر في معظم المحلات التجارية والمصانع نحو الآتي:

طن حديد عز اليوم الأحد سجل سعره نحو 39758 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري سجل نحو 38048 جنيه.

طن حديد السويس سجل سعره اليوم نحو 36500 جنيه.

سعر طن حديد ستيل سجل اليوم نحو 37500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي سجل اليوم نحو 36000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي اليوم سجل نحو 41,000 جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى 38,500 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجيوشي اليوم نحو 39,000 جنيه.

هل ترتفع أسعار الحديد قريبا

توجد بعض التوقعات حول احتمالية استقرار أسعار الحديد في الأيام القادمة بعد أن شهد انخفاض في سعره، وهذه التوقعات هي: