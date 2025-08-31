تذبذب من جديد في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بتاريخ 31 أغسطس 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه يواصل اهتمام المصريين اليوم الأحد 31 من أغسطس 2025، مع تسجيل مستويات جديدة في البنوك المختلفة وسط متابعة يومية لحركة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، ويظهر هذا التغير حالة الترقب في السوق المصري للتعاملات الرسمية والقرارات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سجلت البنوك الكبرى في مصر أسعاراً متقاربة للدولار أمام الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم، وبلغ سعر الدولار نحو الآتي

أعلن البنك المركزي أن سعر الشراء بلغ 48.54 جنيه بينما وصل سعر البيع إلى 48.67 جنيه.

كما سجل البنك الأهلي 48.55 للشراء و48.65 للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك مصر بنحو 48.61 للشراء و48.71 للبيع.

كذلك اتبعت بنوك القاهرة والإسكندرية نفس المعدلات.

سجل البنك التجاري الدولي 48.58 للشراء و48.68 للبيع.

خطوات متابعة سعر الدولار اليوم مقابل الجنية

تعتبر متابعة تحركات الدولار باتت ضرورية للأفراد والشركات، فمن المهم الالتزام بعدة خطوات تساعد على الحصول على صورة واضحة، وهي: